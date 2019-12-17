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Илья Ковальчук прошёл драфт отказов и стал неограниченно свободным агентом

Илья Ковальчук прошёл драфт отказов и стал неограниченно свободным агентом
Хоккей / НХЛ 0

Российский нападающий Илья Ковальчук прошёл драфт отказов клуба «Лос-Анджелес Кингз» и официально стал свободным агентом в Национальной хоккейной лиге, информирует в своём «твиттере» журналист Пьер Лебрюн. Ранее агент Ковальчука сообщил, что вариант в КХЛ пока не рассматривается.

Последние 18 встреч Ковальчук оставался в запасе, не выходил на площадку. До этого форвард не забивал на протяжении восьми матчей и за четыре последние встречи записал на свой счёт всего одну результативную передачу.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 36-летний форвард в 16 матчах набрал 9 (3+6) очков при показателе полезности "-10" и 12 минутах штрафного времени. Ковальчук проводит на площадке около 15 с половиной минут за матч.

«И что дальше?» Ковальчук взял деньги и покинул «Лос-Анджелес»
«Короли» выставили его на драфт отказов с целью расторжения контракта.
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