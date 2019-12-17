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Юньков забил «Витязю» на 11-й секунде, установив клубный рекорд «Спартака»

Юньков забил «Витязю» на 11-й секунде, установив клубный рекорд «Спартака»
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий московского «Спартака» Михаил Юньков отметился заброшенной шайбой на 11-й секунде встречи с подольским «Витязем». Таким образом, Юньков установил рекорд «Спартака» по самой быстрой шайбе в КХЛ и рекорд нынешнего сезона.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Составы команд:

«Спартак»

Гудачек (Беспалов);
Вишневский — Мусин, Никонцев — Зубов — Даугавиньш;
Рылов — Херсли, Фёдоров — Ганзл — Галимов;
Никишин — Гончаров, Котляревский — Юньков — Цыплаков;
Кулик, Тришин, Хохлачёв — Аркалов — Кокарев.

«Витязь»

Ежов (Сапрыкин);
Ержабек — Катичев, Макеев — Чернов — Сёмин;
Шинкевич — Лаюнен, Йормакка — Бывальцев — Няттинен;
Евсеенков — Головков, Гребенщиков — Петраков — Орлович-Грудков;
Воронков, Ларичев — Моисеев — Артюхин, Колтыгин.

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