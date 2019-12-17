Юньков забил «Витязю» на 11-й секунде, установив клубный рекорд «Спартака»

Нападающий московского «Спартака» Михаил Юньков отметился заброшенной шайбой на 11-й секунде встречи с подольским «Витязем». Таким образом, Юньков установил рекорд «Спартака» по самой быстрой шайбе в КХЛ и рекорд нынешнего сезона.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



Составы команд:



«Спартак»



Гудачек (Беспалов);

Вишневский — Мусин, Никонцев — Зубов — Даугавиньш;

Рылов — Херсли, Фёдоров — Ганзл — Галимов;

Никишин — Гончаров, Котляревский — Юньков — Цыплаков;

Кулик, Тришин, Хохлачёв — Аркалов — Кокарев.



«Витязь»



Ежов (Сапрыкин);

Ержабек — Катичев, Макеев — Чернов — Сёмин;

Шинкевич — Лаюнен, Йормакка — Бывальцев — Няттинен;

Евсеенков — Головков, Гребенщиков — Петраков — Орлович-Грудков;

Воронков, Ларичев — Моисеев — Артюхин, Колтыгин.