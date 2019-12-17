Юньков забил «Витязю» на 11-й секунде, установив клубный рекорд «Спартака»

Нападающий московского «Спартака» Михаил Юньков отметился заброшенной шайбой на 11-й секунде встречи с подольским «Витязем». Таким образом, Юньков установил рекорд «Спартака» по самой быстрой шайбе в КХЛ и рекорд нынешнего сезона.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Составы команд:
«Спартак»
Гудачек (Беспалов);
Вишневский — Мусин, Никонцев — Зубов — Даугавиньш;
Рылов — Херсли, Фёдоров — Ганзл — Галимов;
Никишин — Гончаров, Котляревский — Юньков — Цыплаков;
Кулик, Тришин, Хохлачёв — Аркалов — Кокарев.
«Витязь»
Ежов (Сапрыкин);
Ержабек — Катичев, Макеев — Чернов — Сёмин;
Шинкевич — Лаюнен, Йормакка — Бывальцев — Няттинен;
Евсеенков — Головков, Гребенщиков — Петраков — Орлович-Грудков;
Воронков, Ларичев — Моисеев — Артюхин, Колтыгин.
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