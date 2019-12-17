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Цулыгин: все звенья «Салавата» были новыми, не хватило сыгранности

Цулыгин: все звенья «Салавата» были новыми, не хватило сыгранности
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин поделился впечатлениями от домашнего поражения в матче с новосибирской «Сибирью» (2:3).

«Сибирь» — с победой. Для нас получилась сложная игра в плане того, что все звенья были практически новыми, и только одно было, которое до этого играло, — сочетание Кадейкина. Так что у ребят не было времени притереться друг к другу и пришлось сразу идти в бой. К сожалению, этой сыгранности и настойчивости перед воротами соперника не хватило», — приводит слова Цулыгина официальный сайт «Салавата Юлаева».

Новосибирский коллектив открыл счёт на 17-й минуте, заброшенной шайбой отметился нападающий Дмитрий Саюстов. Во втором периоде у «Сибири» две шайбы забросил Егор Миловзоров, уфимцы распечатали вратаря гостей Харри Сятери усилиями защитника Филипа Ларсена. На 52-й минуте «Салават» сократил отставание до минимума, гол забил нападающий Владислав Картаев. Финальный штурм не принёс Уфе успеха.

«Салават Юлаев» проиграл «Сибири», Миловзоров оформил дубль
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