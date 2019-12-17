Баттон: у Ковальчука вышел срок годности, $ 18,75 млн были колоссальной ошибкой

Бывший генеральный менеджер, а ныне эксперт TSN Крэйг Баттон поделился мнением о ситуации с нападающим Ильёй Ковальчуком, с которым расторг контракт «Лос-Анджелес Кингз».
«Это и не могло сработать. У Ковальчука вышел срок годности, он больше не мог играть. Не мог кататься. Не мог играть на уровне НХЛ. Он вернулся спустя пять лет после того, как покинул НХЛ. Я тогда (когда Ковальчук подписывал контракт с «Лос-Анджелесом». — Прим. «Чемпионата») говорил: «Один клуб его получит, а другие клубы будут счастливы, что не получили его. Если бы вы хотели рискнуть и подписать Ковальчука на $ 1 млн, я бы не стал критиковать такое решение. Я бы сказал: «Понимаю, дайте ему шанс. Давайте посмотрим, на что он способен». Но $ 18,75 млн? Это было колоссальной ошибкой», — цитирует Баттона The Athletic.
- 17 декабря 2019
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