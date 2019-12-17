Заварухин: «Салават» имел шансы, но игроки «Сибири» — молодцы

Главный тренер новосибирской «Сибири» Николай Заварухин подвёл итоги встречи с «Салаватом Юлаевым» (3:2).
«Хотел бы поблагодарить ребят, выполнили установку на игру: планировали сыграть строго в обороне, поймать соперника в контратаке. И где-то это удалось. Довольно тяжело было нам в концовке, «Салават Юлаев» прессинговал и имел шансы, но ребята — молодцы. Хорошая игра. Нужные нам два очка. Идём дальше», — приводит слова Заварухина официальный сайт «Салавата».
Новосибирский коллектив открыл счёт на 17-й минуте, заброшенной шайбой отметился нападающий Дмитрий Саюстов. Во втором периоде у «Сибири» две шайбы забросил Егор Миловзоров, уфимцы распечатали вратаря гостей Харри Сятери усилиями защитника Филипа Ларсена. На 52-й минуте «Салават» сократил отставание до минимума, гол забил нападающий Владислав Картаев. Финальный штурм успеха Уфе не принёс.
- 17 декабря 2019
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