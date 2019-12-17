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СКА — «Северсталь»: Ткачёв забросил красивую шайбу, пройдя всю площадку

СКА — «Северсталь»: Ткачёв забросил красивую шайбу, пройдя всю площадку
Хоккей / КХЛ 0

В третьем периоде матча петербургского СКА и череповецкой «Северстали» красивой заброшенной шайбой отметился нападающий «армейского» клуба Владимир Ткачёв. Форвард проехал через всю площадку, обыграл соперников и неотразимо бросил по воротам.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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