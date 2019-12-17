Афиногенов: нет смысла говорить о Евротуре, все в равных условиях

Нападающий московского «Динамо» Максим Афиногенов подвёл итоги матча с «Йокеритом» (1:2 ОТ).



«Все находились в равных условиях, даже нет смысла говорить о паузе на Евротур. Закрытая игра получилась, вроде забили первыми и должны были доводить матч до конца, но не повезло. Ошибки были и пропустили голы.



Травмы в команде – это обычное явление. Бывают травмы у игроков, на место Индрашиса встал другой хоккеист. Найдём взаимопонимание. Это везде так. Мы находимся в одной команде и должны уметь играть со всеми партнёрами.



У меня был хороший момент, а Петерссон мог потом и сам добить, и по-моему его там цепляли. У него уже были пустые ворота и его по клюшке ударили.



Как скорость сохраняю? Да никак. Само по себе», — передаёт слова Афиногенова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

«Йокерит» отыгрался на последней минуте и победил московское «Динамо» в овертайме