Афиногенов: нет смысла говорить о Евротуре, все в равных условиях

Нападающий московского «Динамо» Максим Афиногенов подвёл итоги матча с «Йокеритом» (1:2 ОТ).
«Все находились в равных условиях, даже нет смысла говорить о паузе на Евротур. Закрытая игра получилась, вроде забили первыми и должны были доводить матч до конца, но не повезло. Ошибки были и пропустили голы.
Травмы в команде – это обычное явление. Бывают травмы у игроков, на место Индрашиса встал другой хоккеист. Найдём взаимопонимание. Это везде так. Мы находимся в одной команде и должны уметь играть со всеми партнёрами.
У меня был хороший момент, а Петерссон мог потом и сам добить, и по-моему его там цепляли. У него уже были пустые ворота и его по клюшке ударили.
Как скорость сохраняю? Да никак. Само по себе», — передаёт слова Афиногенова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 17 декабря 2019
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