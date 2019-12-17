Ткачёв: спасибо болельщикам СКА, что не ушли после двух периодов

Нападающий СКА Владимир Ткачёв подвёл итоги встречи с «Северсталью» (4:3 ОТ).



«Подбадривали друг друга после первого и второго периодов. Наш капитан Сергей Плотников говорил, что можем отыграться с 0:3. Просто вышли играть заряженными. Никогда не знаешь, как получится забить гол. Уже по ходу пытаешься что-то придумать. Так получилось. Думаю, ключевой была не моя шайба, а первая, которую Бурдасов забил. А дальше пошло по нарастающей.



Полностью уверенными быть нельзя, а то накажут, но на овертайм мы выходили с огромным желанием победить. Спасибо болельщикам, что не ушли после двух периодов, продолжили поддерживать нас.



Ждём полного стадиона в следующем матче, с ЦСКА. Будем максимально настраиваться. Всё-таки это ЦСКА, ошибаться нельзя», — передаёт слова Ткачёва корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

СКА сделал камбэк с 0:3 и обыграл «Северсталь». Победа стала 12-й подряд