Кудашов — о 7 легионерах в СКА: с иностранцами расставаться не собираемся
Главный тренер СКА Алексей Кудашов подвёл итоги выигранного матча с «Северсталью» (4:3 ОТ) и сообщил, что клуб не планирует избавляться от легионеров.
«Плохое начало и хороший конец. Начали совсем плохо, но в конце поймали свою игру. Постарались ради болельщиков. В плане сценария игра им должна была понравиться. У нас семь легионеров, но с иностранцами мы расставаться не собираемся. Лехтеря не играл как раз из-за этого: приходится выбирать легионеров в состав на матч. Будем пробовать разных игроков.
Аалтонену нужно время. Будем искать разные сочетания, пробовать его в разных звеньях — у нас нет деления на первое, второе, третье и четвёртое», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
СКА сделал камбэк с 0:3 и обыграл «Северсталь». Победа стала 12-й подряд
- 17 декабря 2019
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