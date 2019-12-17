Кудашов отказался отвечать на вопрос о Ковальчуке, Разин заявил об интересе к форварду
Главный тренер петербургского СКА Алексей Кудашов на пресс-конференции после матча с «Северсталью» (4:3 ОТ) отказался отвечать на вопрос о нападающем Илье Ковальчуке, ставшем сегодня свободным агентом. Клуб НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» расторг контракт с Ковальчуком, расставшись с россиянином через драфт отказов.
«Заинтересован ли СКА в Ковальчуке? Давайте говорить об игре», — сказал Кудашов.
Наставник «Северстали» Андрей Разин, услышав вопрос, в шутку заявил: «Северсталь» заинтересована!».
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 36-летний форвард в 16 матчах набрал 9 (3+6) очков при показателе полезности «–10» и 12 минутах штрафного времени. Ковальчук проводит на площадке около 15 с половиной минут за матч.
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