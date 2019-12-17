ЦСКА победил рижское «Динамо», Мамин оформил дебютный хет-трик в КХЛ

Рижское «Динамо» на домашней площадке проиграл московскому ЦСКА со счётом 1:4 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Рижское «Динамо» продлило серию поражений до пяти матчей, подопечные Игоря Никитина выиграли пятую встречу из шести последних.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20



«Армейцы» открыли счёт в матче на восьмой минуте, заброшенной шайбой отметился форвард Максим Мамин. На последней секунде первого периода рижане сумели отыграться, гол забил нападающий Эштон Картер. Во втором периоде ЦСКА забил дважды: авторами точных бросков стали форварды Максим Шалунов и оформивший дубль Мамин. Точку в концовке основного времени поставил Мамин, оформивший свой дебютный хет-трик в КХЛ.