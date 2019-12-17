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ЦСКА победил рижское «Динамо», Мамин оформил дебютный хет-трик в КХЛ

ЦСКА победил рижское «Динамо», Мамин оформил дебютный хет-трик в КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Рижское «Динамо» на домашней площадке проиграл московскому ЦСКА со счётом 1:4 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Рижское «Динамо» продлило серию поражений до пяти матчей, подопечные Игоря Никитина выиграли пятую встречу из шести последних.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

«Армейцы» открыли счёт в матче на восьмой минуте, заброшенной шайбой отметился форвард Максим Мамин. На последней секунде первого периода рижане сумели отыграться, гол забил нападающий Эштон Картер. Во втором периоде ЦСКА забил дважды: авторами точных бросков стали форварды Максим Шалунов и оформивший дубль Мамин. Точку в концовке основного времени поставил Мамин, оформивший свой дебютный хет-трик в КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
17 декабря 2019, вторник. 20:30 МСК
Динамо Р
Рига
Окончен
1 : 4
ЦСКА
Москва
0:1 Мамин (Киселевич) – 07:19' (5x5)   1:1 Эштон (Кулда, Маренис) – 19:59' (5x5)   1:2 Шалунов (Толчинский, Светлаков) – 29:28' (5x5)   1:3 Мамин (Вей, Чмыхов) – 34:23' (5x5)   1:4 Мамин (Вей) – 59:17' (en)
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