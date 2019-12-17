Разин: получить ноль удалений в Петербурге – «Северсталь» войдёт в Книгу рекордов Гиннесса

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин поделился впечатлениями от проигранного гостевого матча с петербургским СКА (3:4 ОТ).



«Игра забывается, результат остаётся, но я очень доволен командой сегодня. Сыграли дисциплинировано. Получили ноль удалений в Петербурге — мы войдём в Книгу рекордов Гиннесса. Пропущенные голы — результат индивидуального мастерства хоккеистов СКА. 19-летнего вратаря Шостака (дебютировавшего в КХЛ — Прим. «Чемпионата») сегодня подколбашивало, но его ошибок не было», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.



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«Армейский» клуб неожиданно слабо провёл первый период, пропустив две шайбы. Точными бросками отметились хоккеисты «Северстали» Вадим Кудако и Владислав Кодола. В середине второго периода череповецкий клуб упрочил преимущество, гол забил защитник Макар Хабаров. На 42-й минуте СКА сократил отставание, шайбу забросил форвард Антон Бурдасов. Через десять минут «армейцы» забили вновь, после сольного прохода ворота поразил нападающий Владимир Ткачёв. Вскоре СКА сравнял счёт, мощный щелчок удался Лукасу Бенгтссону. Встреча перешла в овертайм, где победу «армейцам» принёс Максим Карпов.