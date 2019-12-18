Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20
17 декабря в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги было сыграно девять матчей.
Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/20
«Куньлунь Ред Стар» победил «Адмирал» — 4:0.
КХЛ - регулярный чемпионат
17 декабря 2019, вторник. 14:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
4 : 0
Адмирал
Владивосток
1:0 Фу – 08:56' (5x5) 2:0 Палола (Вонг, Локхарт) – 13:10' (5x4) 3:0 Миллер – 24:06' (5x4) 4:0 Смит-Пелли (Кейн, Бартли) – 30:25' (4x5)
«Автомобилист» одержал победу над «Амуром» — 3:0.
КХЛ - регулярный чемпионат
17 декабря 2019, вторник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
3 : 0
Амур
Хабаровск
1:0 Голышев (Дацюк) – 02:10' (5x4) 2:0 Мозер (Холланд, Мамкин) – 09:55' (5x5) 3:0 Мэйсек (Холланд, Обидин) – 33:48' (5x4)
«Металлург» одолел «Нефтехимик» — 4:3 Б.
КХЛ - регулярный чемпионат
17 декабря 2019, вторник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 3
Б
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Шарипзянов (Сергеев, Черников) – 04:44' (5x5) 1:1 Нестрашил (Расмуссен) – 09:34' (5x4) 1:2 Хайруллин (Куликов) – 12:13' (5x5) 1:3 Уайт (Барулин) – 30:26' (5x5) 2:3 Паршин (Козун, Нестрашил) – 36:06' (5x5) 3:3 Матушкин (Расмуссен) – 36:30' (5x5) 4:3 Козун – 65:00' (ПБ)
«Салават Юлаев» уступил «Сибири» — 2:3.
КХЛ - регулярный чемпионат
17 декабря 2019, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 3
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Саюстов (Миловзоров) – 16:31' (5x5) 0:2 Миловзоров (Пельтола, Алексеев) – 20:59' (5x5) 1:2 Ларсен (Сошников) – 29:34' (5x4) 1:3 Миловзоров (Шаров, Логинов) – 34:58' (5x5) 2:3 Картаев (Баранов) – 51:34' (5x5)
Минское «Динамо» проиграло «Локомотиву» — 2:3 ОТ.
КХЛ - регулярный чемпионат
17 декабря 2019, вторник. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
2 : 3
ОТ
Локомотив
Ярославль
0:1 Кудрявцев (Осипов, Савченко) – 12:15' (5x4) 0:2 Каюмов (Алексеев, Коваленко) – 29:57' (5x5) 1:2 Костицын (Граньяни, Спунер) – 53:20' (5x5) 2:2 Китаров (Евенко, Знахаренко) – 56:03' (5x5) 2:3 Марков (Коваленко) – 63:43' (3x3)
Московское «Динамо» уступило «Йокериту» — 1:2 ОТ.
КХЛ - регулярный чемпионат
17 декабря 2019, вторник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
ОТ
Йокерит
Хельсинки
1:0 Игумнов (Алексеев, Брюквин) – 52:08' (5x4) 1:1 Савинайнен (Лехтонен) – 59:12' (5x4) 1:2 Лёв (Норман) – 61:27' (3x3)
СКА в волевом стиле переиграл «Северсталь» — 4:3 ОТ.
КХЛ - регулярный чемпионат
17 декабря 2019, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 3
ОТ
Северсталь
Череповец
0:1 Кудако (Яковлев) – 05:59' (5x5) 0:2 Кодола (Вовченко, Гераськин) – 18:40' (5x5) 0:3 Хабаров (Вовченко, Кодола) – 30:17' (5x5) 1:3 Бурдасов (Кузьменко) – 41:58' (5x5) 2:3 Ткачёв (Хафизуллин, Зуб) – 52:21' (5x5) 3:3 Бенгтссон (Барабанов, Ткачёв) – 57:48' (5x5) 4:3 Карпов (Ожиганов, Кетов) – 62:08' (3x3)
«Спартак» разгромил «Витязь» — 6:0.
КХЛ - регулярный чемпионат
17 декабря 2019, вторник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
6 : 0
Витязь
Московская область
1:0 Юньков (Цыплаков, Котляревский) – 00:11' (5x5) 2:0 Вишневский (Хохлачёв) – 03:56' (5x4) 3:0 Фёдоров (Даугавиньш, Зубов) – 19:15' (5x5) 4:0 Ганзл (Кулик, Гончаров) – 23:17' (4x5) 5:0 Фёдоров (Рылов, Зубов) – 24:17' (5x4) 6:0 Даугавиньш (Зубов, Фёдоров) – 50:30' (5x4)
Рижское «Динамо» проиграло ЦСКА — 1:4.
КХЛ - регулярный чемпионат
17 декабря 2019, вторник. 20:30 МСК
Динамо Р
Рига
Окончен
1 : 4
ЦСКА
Москва
0:1 Мамин (Киселевич) – 07:19' (5x5) 1:1 Эштон (Кулда, Маренис) – 19:59' (5x5) 1:2 Шалунов (Толчинский, Светлаков) – 29:28' (5x5) 1:3 Мамин (Вей, Чмыхов) – 34:23' (5x5) 1:4 Мамин (Вей) – 59:17' (en)
Напомним, действующим обладателем Кубка Гагарина является московский ЦСКА. В финале подопечные Игоря Никитина победили «Авангард» (4-0).
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