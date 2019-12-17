Знарок: «Спартак» сыграл неплохо, тактически грамотно
Главный тренер московского «Спартака» Олег Знарок поделился впечатлениями от выигранного домашнего матча с подольским «Витязем» (6:0). Для московского клуба победа стала второй в пяти последних встречах.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20
«Мы сегодня неплохо сыграли. Грамотно тактически, пошло большинство. Мы достойно смотрелись в большинстве? Мы с начала сезона не перестаём работать над этим компонентом. Тогда не шло, сегодня пошло. Что я могу сказать?
Три защитника в большинстве? Этим пользуются многие, просто Гончаров здорово стоит перед вратарём. У нас в тренировочном процессе это обнаружилось. Есть команды, которые используют такой розыгрыш», — цитирует Знарка официальный сайт «Спартака».
«Спартак» разгромил «Витязь», забросив шесть шайб
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