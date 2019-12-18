Генменеджер «Лос-Анджелеса» — о Ковальчуке: это не сработало в обоих направлениях

Генеральный менеджер клуба «Лос-Анджелес Кингз» Роб Блэйк прокомментировал расторжения контракта с российским нападающим Ильёй Ковальчуком.
«Не сработало. Все просто. Не сработало в обе стороны. «Это не сработало в обоих направлениях, после сегодняшнего дня он свободен. Он может осмотреться и продолжить свою карьеру здесь, в НХЛ, и двигаться дальше. Это просто не сработало. Однако, нужно это принять и двигаться дальше», приводит слова Блэйка LA Kings Insider.
Напомним, 17 декабря Ковальчук прошёл драфт отказов клуба «Лос-Анджелес Кингз» и официально стал свободным агентом. В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 36-летний форвард в 16 матчах набрал 9 (3+6) очков при показателе полезности "-10" и 12 минутах штрафного времени. Ковальчук проводит на площадке около 15 с половиной минут за матч.
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