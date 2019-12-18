Три клуба НХЛ проявляют интерес к Ковальчуку

Российский нападающий Илья Ковальчук, который накануне расторг контракт с «Лос-Анджелес Кингз», может остаться в Национальной хоккейной лиге. Как сообщил журналист Дэвид Пагнотта в своём «твиттере», интерес к российскому форварду проявляет «Бостон Брюинз», «Калгари Флэймз» и «Питтсбург Пингвингз».

Ковальчук хочет вернуться на лёд, как можно скорее и рассчитывает подписать с клубом контракт уже на этой неделе.

Напомним, 17 декабря Ковальчук прошёл драфт отказов клуба «Лос-Анджелес Кингз» и официально стал свободным агентом. В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 36-летний форвард в 16 матчах набрал 9 (3+6) очков при показателе полезности "-10" и 12 минутах штрафного времени. Ковальчук проводит на площадке около 15 с половиной минут за матч.