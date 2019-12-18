Свечников второй раз в сезоне забил броском из-за ворот. Видео

В очередном матче Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» принимает «Каролину Харрикейнз». Встреча проходит на стадионе «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс». После 2-го периода счёт 4:2 в пользу гостей.

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников, выкатившись из-за ворот и подняв шайбу на крюк, забросил свою 14-ю шайбу в этом сезоне.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Каролины Харрикейнз».

В этом сезоне Свечников провёл за «Каролину» 34 матча, в которых отметился 35-ю (14+21) набранными очками.

Ранее в этом сезоне россиянин уже забивал в стиле финского нападающего Микаэля Гранлунда в матче с «Калгари Флэймз».