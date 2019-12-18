Свечников второй раз в сезоне забил броском из-за ворот. Видео
В очередном матче Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» принимает «Каролину Харрикейнз». Встреча проходит на стадионе «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс». После 2-го периода счёт 4:2 в пользу гостей.
Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников, выкатившись из-за ворот и подняв шайбу на крюк, забросил свою 14-ю шайбу в этом сезоне.
Видео можно посмотреть в «твиттере» «Каролины Харрикейнз».
В этом сезоне Свечников провёл за «Каролину» 34 матча, в которых отметился 35-ю (14+21) набранными очками.
Ранее в этом сезоне россиянин уже забивал в стиле финского нападающего Микаэля Гранлунда в матче с «Калгари Флэймз».
Америка кайфует от гола Свечникова! Сотворил шедевр броском из-за ворот
Молодой россиянин обманул вратаря шикарным приёмом, а ещё через три минуты принёс «Каролине» победу.
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