Гол Свечникова помог «Каролине» обыграть «Виннипег»

В очередном матче Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча состоялась на стадионе «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс» и завершилась гостевой победой со счётом 6:3.

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников провёл на площадке 14 минут и 56 секунд и отметился заброшенной шайбой броском из-за ворот в стиле Микаэля Гранлунда. Показатель полезности составил «+1».

«Каролина», набрав 44 очка после 34 игр, занимает 4-е место Восточной конференции. «Виннипег» (42) – 4-е на Западе.

В следующем матче «Виннипег Джетс» примет «Чикаго Блэкхоукс», а «Каролина Харрикейнз» встретится с «Колорадо Эвеланш».