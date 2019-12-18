Гол Свечникова помог «Каролине» обыграть «Виннипег»
В очередном матче Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча состоялась на стадионе «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс» и завершилась гостевой победой со счётом 6:3.
Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников провёл на площадке 14 минут и 56 секунд и отметился заброшенной шайбой броском из-за ворот в стиле Микаэля Гранлунда. Показатель полезности составил «+1».
«Каролина», набрав 44 очка после 34 игр, занимает 4-е место Восточной конференции. «Виннипег» (42) – 4-е на Западе.
В следующем матче «Виннипег Джетс» примет «Чикаго Блэкхоукс», а «Каролина Харрикейнз» встретится с «Колорадо Эвеланш».
НХЛ - регулярный чемпионат
18 декабря 2019, среда. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
3 : 6
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Валльмарк (Нидеррайтер, Дзингел) – 18:23' (5x4) 1:1 Рослович (Элерс, Уилер) – 19:53' (5x5) 1:2 Ахо (Терявяйнен, Славин) – 28:39' (5x5) 2:2 Лайне (Больё) – 32:18' (5x5) 2:3 Свечников – 33:10' (5x5) 2:4 Ахо (Нидеррайтер, Хэмилтон) – 36:46' (5x5) 2:5 Стаал (Ахо, Хэмилтон) – 38:43' (5x4) 2:6 Стаал (Хэмилтон, Фёгеле) – 43:16' (5x5) 3:6 Шайфли (Уилер, Пионк) – 52:02' (5x5)
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