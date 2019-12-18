Айкел вплотную приблизился к рекорду «Баффало» 47-летней давности
В очередном матче Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Баффало Сэйбрз». Встреча состоялась на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:3.
Лидер «Баффало» Джек Айкел набрал 2 (1+1) очка, продлив результативную серию до 17 матчей. Айкел вплотную приблизился к рекорду «Баффало» 47-летней давности. В сезоне-1971/72 Жильбер Перро набирал очки в 18 матчах кряду за «Сэйбрз». Результат Айкела на данный момент является вторым в клубной истории.
Американский нападающий занимает второе место в списке лучших снайперов сезона. В нынешнем чемпионате Джек забросил 24 шайбы, приняв участие в 35 матчах. Айкел отстаёт от лидера гонки снайперов Давида Пастрняка на четыре точных броска.
Айкел набрал очки в 16-м матче подряд, это рекорд сезона
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