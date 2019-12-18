Свечников — о голе в стиле лакросс: в следующем матче могу попробовать ещё раз

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников в ходе матча регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс» прокомментировал заброшенную шайбу. Российский форвард во второй раз в нынешнем сезоне отличился в стиле лакросс, а «Харрикейнз» переиграли «Виннипег» со счётом 6:3.

«Мы прибавили во втором периоде, смогли заработать большинство и забили в нём. Это дало нам больше уверенности.

Мой лакросс-гол? Просто перед воротами не было места и я постарался сделать всё максимально быстро. Решил, что почему бы и не попробовать, если получается. Это здорово для меня. Буду ли я пробовать ещё? Почему бы и нет. В следующем матче могу попробовать ещё раз», — сказал Свечников после окончания второго периода.

Свечников второй раз в сезоне забил броском из-за ворот. Видео