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Лайне: Свечников сыграл великолепно. Это хорошо для него

Лайне: Свечников сыграл великолепно. Это хорошо для него
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Виннипег Джетс» Патрик Лайне после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (3:6) прокомментировал гол российского форварда «ураганов» Андрея Свечникова в стиле лакросс.

«Можно ли было помешать ему забить такой гол? Да я даже не знаю. Он сыграл великолепно. Это хорошо для него. Вот и всё. В тот момент перед воротами находился только один защитник. И если в подобной ситуации вы идёте за соперником, то он бы просто выполнил пас на пятак, и голевой момент пришёл бы уже оттуда. Так что тяжело тут о чём-то говорить», — приводит слова Лайне журналист Кейн Вайбе.

В следующем матче «Виннипег Джетс» примет «Чикаго Блэкхоукс», а «Каролина Харрикейнз» встретится с «Колорадо Эвеланш».

Свечников — о голе в стиле лакросс: в следующем матче могу попробовать ещё раз
Америка в восторге! Свечников в 19 лет повторил свой шедевр, забив гол броском из-за ворот
За всю историю НХЛ никто не мог провернуть этот трюк, а молодой россиянин забил лакросс-гол уже во второй раз за сезон.
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