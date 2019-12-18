Лайне: Свечников сыграл великолепно. Это хорошо для него

Нападающий «Виннипег Джетс» Патрик Лайне после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (3:6) прокомментировал гол российского форварда «ураганов» Андрея Свечникова в стиле лакросс.

«Можно ли было помешать ему забить такой гол? Да я даже не знаю. Он сыграл великолепно. Это хорошо для него. Вот и всё. В тот момент перед воротами находился только один защитник. И если в подобной ситуации вы идёте за соперником, то он бы просто выполнил пас на пятак, и голевой момент пришёл бы уже оттуда. Так что тяжело тут о чём-то говорить», — приводит слова Лайне журналист Кейн Вайбе.

В следующем матче «Виннипег Джетс» примет «Чикаго Блэкхоукс», а «Каролина Харрикейнз» встретится с «Колорадо Эвеланш».

Свечников — о голе в стиле лакросс: в следующем матче могу попробовать ещё раз