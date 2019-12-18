Малкин вышел на четвёртое место по очкам за карьеру в НХЛ среди российских игроков

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» на выезде переиграл «Калгари Флэймз». Матч завершился со счётом 4:1 в пользу команды Майка Салливана.

Третью шайбу «Питтсбурга» забросил Евгений Малкин, поразивший пустые ворота. Также в активе Евгения результативная передача на Брайана Раста. Благодаря этому Малкин обогнал Алексея Ковалёва по очкам за карьеру в НХЛ. В активе воспитанника магнитогорского хоккея стало 1031 очко, а на счету завершившего карьеру Ковалёва 1029 баллов.

Малкин вышел на чистое четвёртое место по очкам за карьеру в НХЛ среди российских игроков. Национальный рекорд принадлежит капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину (1244), второе место занимает Сергей Фёдоров (1179), тройку лучших замыкает Александр Могильный (1032).