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Малкин вышел на четвёртое место по очкам за карьеру в НХЛ среди российских игроков

Малкин вышел на четвёртое место по очкам за карьеру в НХЛ среди российских игроков
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» на выезде переиграл «Калгари Флэймз». Матч завершился со счётом 4:1 в пользу команды Майка Салливана.

Третью шайбу «Питтсбурга» забросил Евгений Малкин, поразивший пустые ворота. Также в активе Евгения результативная передача на Брайана Раста. Благодаря этому Малкин обогнал Алексея Ковалёва по очкам за карьеру в НХЛ. В активе воспитанника магнитогорского хоккея стало 1031 очко, а на счету завершившего карьеру Ковалёва 1029 баллов.

Малкин вышел на чистое четвёртое место по очкам за карьеру в НХЛ среди российских игроков. Национальный рекорд принадлежит капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину (1244), второе место занимает Сергей Фёдоров (1179), тройку лучших замыкает Александр Могильный (1032).

Евгений Малкин догнал Алексея Ковалёва по очкам за карьеру в НХЛ
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