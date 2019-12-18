2 очка Малкина помогли «Питтсбургу» одержать победу в матче с «Калгари»

В очередном матче Национальной хоккейной лиги «Калгари Флэймз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча состоялась на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» и завершилась победой гостей со счётом 4:1.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провёл на площадке 22 минуты и 1 секунду и набрал 2 (1+1) очка. Показатель полезности россиянина составил «+3». В этом сезоне в 21 матче он набрал 29 (9+20) очков.

«Калгари» проиграл во втором матче подряд, а «Питтсбург» одержал третью победу кряду.

«Калгари» с 40 очками в 36 играх занимает 8-е место в Западной конференции, а «Питтсбург» (44) – 5-е на Востоке.

В следующем матче «Калгари Флэймз» примет «Монреаль Канадиенс», а «Питтсбург Пингвинз» встретится с «Эдмонтон Ойлерз».