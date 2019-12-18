2 очка Малкина помогли «Питтсбургу» одержать победу в матче с «Калгари»
В очередном матче Национальной хоккейной лиги «Калгари Флэймз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча состоялась на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» и завершилась победой гостей со счётом 4:1.
Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провёл на площадке 22 минуты и 1 секунду и набрал 2 (1+1) очка. Показатель полезности россиянина составил «+3». В этом сезоне в 21 матче он набрал 29 (9+20) очков.
«Калгари» проиграл во втором матче подряд, а «Питтсбург» одержал третью победу кряду.
«Калгари» с 40 очками в 36 играх занимает 8-е место в Западной конференции, а «Питтсбург» (44) – 5-е на Востоке.
В следующем матче «Калгари Флэймз» примет «Монреаль Канадиенс», а «Питтсбург Пингвинз» встретится с «Эдмонтон Ойлерз».
НХЛ - регулярный чемпионат
18 декабря 2019, среда. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
1 : 4
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Годро (Ридер, Баклунд) – 16:05' (5x5) 1:1 Марино (Петтерссон, Кагун) – 32:13' (5x5) 1:2 Раст (Летанг, Малкин) – 33:35' (5x5) 1:3 Малкин (Раст, Марино) – 58:02' (en) 1:4 Летанг – 58:22' (en)
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