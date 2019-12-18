Защитнику «Оттавы» не хватило 10 секунд, чтобы побить рекорд НХЛ по времени на льду

В очередном матче Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча состоялась на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.
Защитник «Оттавы» Тома Шабо провёл на льду 37 минут 56 секунд, что является лучшим результатом сезона по игровому времени в одном матче. Это второй показатель в истории лиги по времени, проведённому на льду в одном матче регулярного чемпионата.
Защитнику «Оттавы» для обновления рекорда лиги не хватило всего 10 секунд. Рекорд принадлежит Деннису Уайдману, который в январе 2014 года отыграл за «Калгари Флэймз» 38 минут и 5 секунд. Примечательно, что Шабо находился на льду в момент гола форварда «молний» Энтони Чирелли в овертайме. Если бы Чирелли не забил, то, вероятнее всего, Шабо смог бы обновить рекорд НХЛ.
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