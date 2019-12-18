Кравцов стал лучшим игроком «Хартфорда» в первом матче после возвращения в АХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги «Хартфорд Вулф Пэк» уступил «Шарлотт Чекерс». Матч завершился со счётом 6:3 в пользу фарм-клуба «Каролины Харрикейнз».
Этот матч стал первым после возвращения в Северную Америку для нападающего системы «Нью-Йорк Рейнджерс» Виталия Кравцова. Кравцов отметился результативным действием на 48-й минуте встречи. После передачи россиянина Филипп Ди Джузеппе забросил вторую шайбу «Хартфорда» и сделал счёт 2:5.
Кравцов стал лучшим игроком «Хартфорда» в этом матче по показателю полезности. Российский форвард стал единственным игроком в команде, кто завершил матч с положительной полезностью («+1»). 13 игроков «Хартфорда» заработали отрицательную полезность, ещё четыре хоккеиста завершили матч с нулём.
- 18 декабря 2019
-
09:51
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:39
-
08:24
-
08:15
-
08:05
-
07:58
-
07:31
-
07:20
-
07:05
-
06:59
-
06:48
-
06:40
-
06:22
-
06:19
-
06:15
-
06:08
-
06:02
-
05:44
-
05:19
-
04:37
-
04:11
-
03:34
-
02:22
-
00:00
- 17 декабря 2019
-
23:49
-
23:35
-
23:18
-
23:05
-
23:01
-
22:46
-
22:41
-
22:37