Кравцов стал лучшим игроком «Хартфорда» в первом матче после возвращения в АХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги «Хартфорд Вулф Пэк» уступил «Шарлотт Чекерс». Матч завершился со счётом 6:3 в пользу фарм-клуба «Каролины Харрикейнз».

Этот матч стал первым после возвращения в Северную Америку для нападающего системы «Нью-Йорк Рейнджерс» Виталия Кравцова. Кравцов отметился результативным действием на 48-й минуте встречи. После передачи россиянина Филипп Ди Джузеппе забросил вторую шайбу «Хартфорда» и сделал счёт 2:5.

Кравцов стал лучшим игроком «Хартфорда» в этом матче по показателю полезности. Российский форвард стал единственным игроком в команде, кто завершил матч с положительной полезностью («+1»). 13 игроков «Хартфорда» заработали отрицательную полезность, ещё четыре хоккеиста завершили матч с нулём.