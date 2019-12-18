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НХЛ в «Твиттере»: полагаем, Свечникову нужно запатентовать этот гол

НХЛ в «Твиттере»: полагаем, Свечникову нужно запатентовать этот гол
Хоккей / НХЛ 0

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги прокомментировала гол нападающего «Каролины Харрикейнз» Андрея Свечникова в матче регулярного чемпионата лиги с «Виннипег Джетс» (6:3).

Российский нападающий «Каролины» провёл на площадке 14 минут и 56 секунд и отметился заброшенной шайбой броском из-за ворот в стиле лакросс. Свечников — единственный игрок в истории североамериканской лиги, кому дважды в сезоне удалось забросить подобным образом.

«Полагаем, Свечникову нужно запатентовать этот гол», — отреагировала пресс-служба НХЛ в «Твиттере».

Видео гола можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.

В следующем матче «Виннипег Джетс» примет «Чикаго Блэкхоукс», а «Каролина Харрикейнз» встретится с «Колорадо Эвеланш».

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За всю историю НХЛ никто не мог провернуть этот трюк, а молодой россиянин забил лакросс-гол уже во второй раз за сезон.
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