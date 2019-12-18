НХЛ в «Твиттере»: полагаем, Свечникову нужно запатентовать этот гол
Пресс-служба Национальной хоккейной лиги прокомментировала гол нападающего «Каролины Харрикейнз» Андрея Свечникова в матче регулярного чемпионата лиги с «Виннипег Джетс» (6:3).
Российский нападающий «Каролины» провёл на площадке 14 минут и 56 секунд и отметился заброшенной шайбой броском из-за ворот в стиле лакросс. Свечников — единственный игрок в истории североамериканской лиги, кому дважды в сезоне удалось забросить подобным образом.
«Полагаем, Свечникову нужно запатентовать этот гол», — отреагировала пресс-служба НХЛ в «Твиттере».
Видео гола можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.
В следующем матче «Виннипег Джетс» примет «Чикаго Блэкхоукс», а «Каролина Харрикейнз» встретится с «Колорадо Эвеланш».
Лайне: Свечников сыграл великолепно. Это хорошо для него
Америка в восторге! Свечников в 19 лет повторил свой шедевр, забив гол броском из-за ворот
За всю историю НХЛ никто не мог провернуть этот трюк, а молодой россиянин забил лакросс-гол уже во второй раз за сезон.
- 18 декабря 2019
-
09:51
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:39
-
08:24
-
08:15
-
08:05
-
07:58
-
07:31
-
07:20
-
07:05
-
06:59
-
06:48
-
06:40
-
06:22
-
06:19
-
06:15
-
06:08
-
06:02
-
05:44
-
05:19
-
04:37
-
04:11
-
03:34
-
02:22
-
00:00
- 17 декабря 2019
-
23:49
-
23:35
-
23:18
-
23:05
-
23:01
-
22:46
-
22:41
-
22:37
Партнерский контент