Итоги игрового дня НХЛ 17 декабря 2019 года для российских хоккеистов
17 декабря в Национальной хоккейной лиге было сыграно 11 матчей регулярного чемпионата, в которых приняли участие 15 российских хоккеистов.
Нападающий «Тампы» Никита Кучеров забросил 11-ю шайбу в сезоне, однако был снят с матча с «Оттавой» после результативной ошибки во втором периоде. Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин забросил 400-ю шайбу за карьеру в НХЛ и вышел на четвёртое место по очкам в лиге среди российских игроков. Нападающий «Каролины» Андрей Свечников второй раз в сезоне забил гол в стиле лакросс. Форвард «Торонто» Илья Михеев отличился во втором матче кряду.
|Голкипер
|Клуб
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт
|Варламов
|«Айлендерс»
|3 из 9
|66,7
|3:8
|Василевский
|«Тампа»
|25 из 28
|89,3
|4:3 ОТ
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Прохоркин (н)
|«Лос-Анджелес»
|0+1
|+1
|0
|0
|0
|0
|14%
|13.39
|Михеев (н)
|«Торонто»
|1+0
|0
|0
|2
|0
|0
|-
|15.03
|Кучеров (н)
|«Тампа»
|1+0
|-1
|0
|3
|0
|0
|-
|13.01
|Анисимов (н)
|«Оттава»
|0+0
|0
|0
|0
|0
|0
|33%
|13.40
|Наместников (н)
|«Оттава»
|0+1
|-1
|0
|1
|2
|2
|-
|14.39
|Тренин (н)
|«Нэшвилл»
|0+1
|+2
|0
|0
|3
|0
|-
|09.07
|Воробьёв (н)
|«Филадельфия»
|0+0
|0
|0
|0
|1
|1
|56%
|11.02
|Свечников (н)
|«Каролина»
|1+0
|+2
|0
|2
|0
|0
|-
|14.56
|Малкин (н)
|«Питтсбург»
|1+1
|+3
|0
|3
|0
|0
|45%
|22.01
|Зыков (н)
|«Вегас»
|0+0
|0
|0
|0
|0
|0
|-
|09.16
|Сергачёв (з)
|«Тампа»
|0+0
|-1
|0
|0
|3
|0
|-
|18.52
|Гавриков (з)
|«Коламбус»
|0+0
|+1
|0
|1
|2
|3
|-
|22.20
|Любушкин (з)
|«Аризона»
|0+0
|+1
|2
|1
|8
|2
|-
|15.40
Кучерова сняли с игры в интересах команды. Что происходит?
Как будто в «Тампе» играет не самый ценный игрок прошлого сезона, а один из многих.
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07:31
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07:20
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06:59
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06:48
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06:40
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06:22
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06:19
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06:15
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