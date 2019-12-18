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Итоги игрового дня НХЛ 17 декабря 2019 года для российских хоккеистов

Итоги игрового дня НХЛ 17 декабря 2019 года для российских хоккеистов
Хоккей / НХЛ 0

17 декабря в Национальной хоккейной лиге было сыграно 11 матчей регулярного чемпионата, в которых приняли участие 15 российских хоккеистов.

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров забросил 11-ю шайбу в сезоне, однако был снят с матча с «Оттавой» после результативной ошибки во втором периоде. Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин забросил 400-ю шайбу за карьеру в НХЛ и вышел на четвёртое место по очкам в лиге среди российских игроков. Нападающий «Каролины» Андрей Свечников второй раз в сезоне забил гол в стиле лакросс. Форвард «Торонто» Илья Михеев отличился во втором матче кряду.

ГолкиперКлубСейвы%ОБСчёт
Варламов«Айлендерс»3 из 966,73:8
Василевский«Тампа»25 из 2889,34:3 ОТ
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Прохоркин (н)«Лос-Анджелес»0+1+1000014%13.39
Михеев (н)«Торонто»1+000200-15.03
Кучеров (н)«Тампа»1+0-10300-13.01
Анисимов (н)«Оттава»0+00000033%13.40
Наместников (н)«Оттава»0+1-10122-14.39
Тренин (н)«Нэшвилл»0+1+20030-09.07
Воробьёв (н)«Филадельфия»0+00001156%11.02
Свечников (н)«Каролина»1+0+20200-14.56
Малкин (н)«Питтсбург»1+1+3030045%22.01
Зыков (н)«Вегас»0+000000-09.16
Сергачёв (з)«Тампа»0+0-10030-18.52
Гавриков (з)«Коламбус»0+0+10123-22.20
Любушкин (з)«Аризона»0+0+12182-15.40
Кучерова сняли с игры в интересах команды. Что происходит?
Как будто в «Тампе» играет не самый ценный игрок прошлого сезона, а один из многих.
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