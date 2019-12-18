Уэбер догнал Гончара по голам в НХЛ в большинстве среди защитников

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» на выезде переиграл «Ванкувер Кэнакс». Матч завершился со счётом 3:1 в пользу гостей.

Последнюю шайбу за «Канадиенс» в матче забросил защитник Ши Уэбер, реализовавший большинство. Для 34-летнего хоккеиста этот гол стал 214-м в карьере, благодаря чему он обошёл Брэда Парка и вышел на 18-е место в списке снайперов в истории лиги среди защитников. Лидером по этому показателю является Рэй Бурк — 410 шайб.

Кроме того Уэбер забросил 102-ю шайбу в большинстве в карьере, благодаря чему повторил результат россиянина Сергея Гончара. Оба делят 10-ю строчку в списке защитников с наибольшим числом голов в большинстве за карьеру. Лидером в этом зачёте также является Бурк — 173 гола.