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Д. Стаал — о Свечникове: достаточно слов об этом пареньке сказать невозможно

Д. Стаал — о Свечникове: достаточно слов об этом пареньке сказать невозможно
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Джордан Стаал после победы в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Виннипег Джетс» (6:3) прокомментировал гол российского форварда «ураганов» Андрея Свечникова в стиле лакросс.

«Достаточно слов об этом пареньке сказать невозможно. Он умеет делать всё. Такой гол — особенный. Но у него всё получается очень легко», — цитирует Стаала пресс-служба НХЛ.

Статистика Андрея Свечникова в регулярном сезоне

Российский нападающий «Каролины» провёл на площадке 14 минут и 56 секунд и отметился заброшенной шайбой броском из-за ворот в стиле лакросс. Свечников — единственный игрок в истории североамериканской лиги, кому дважды в сезоне удалось забросить подобным образом.

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