Лаури — о шайбе Свечникова: меня подсекли, а вместо большинства «Джетс» получили гол

Нападающий «Виннипег Джетс» Адам Лаури после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (3:6) прокомментировал гол российского форварда «ураганов» Андрея Свечникова в стиле лакросс. Канадский форвард отметил, что его уронили на лёд с нарушением правил и «Виннипег» должен был получить большинство.

«Да, на мне сделали подножку, меня подсекли. Мы должны были получить большинство при счёте 2:2, а вместо этого соперник забил гол. Стало 3:2, и «Каролина» получила нужный им импульс. Конечно, иногда судьи пропускают нарушения, такое случается.

Нам не нужно было думать об этом всю игру, нельзя позволять подобным событиям влиять на твои действия. Да, для нас это был невезучий момент, но ведь были и 59 минут и 50 секунд, чтобы исправить ситуацию и сыграть лучше соперника», — сказал Лаури.

Видео гола можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.