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Маклеллан: не могу сказать о Ковальчуке ни одного плохого слова. Он выдающийся партнёр

Маклеллан: не могу сказать о Ковальчуке ни одного плохого слова. Он выдающийся партнёр
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Лос-Анджелес Кингз» Тодд Маклеллан прокомментировал расторжение контракта с нападающим Ильёй Ковальчуком.

«Ошибётся тот, кто начнёт искать изъяны в характере Ковальчука. Он был выдающимся партнёром. Мне понравилось с ним работать, как и одноклубникам. А когда Илья столкнулся со своей ситуацией, то справился с ней с максимальным профессионализмом.

Он работал. Радовался, когда его товарищи побеждали. Не могу сказать о нём ни одного плохого слова. И очень здорово, если Кови продолжит карьеру где-то в НХЛ. В таком случае кто-то получит очень хорошего партнёра по команде.

Я считаю, что Ковальчук помогал Николаю Прохоркину, как минимум — справиться с языковым барьером. Был ли Кови для него наставником? На этот вопрос может ответить только сам Прохоркин. Я думаю, что был.

Знаю, что Ковальчук пытался помочь Николаю стать лучше и больше работать в каких-то моментах. Надеюсь, Прохоркин и дальше будет прогрессировать, даже когда Кови ушёл. Лично я бы на его месте взял многое от Ковальчука, применив это в деле», – цитирует Маклеллана пресс-служба НХЛ.

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