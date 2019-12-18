СКА подписал новый контракт с Самоновым. Контракт рассчитан на три сезона

Хоккейный клуб СКА подписал новое соглашение с голкипером Александром Самоновым, информирует пресс-служба «армейского» клуба. Контракт рассчитан до 30 апреля 2022 года.

Самонов перешёл в СКА в октябре 2019 года. Он провел за «армейцев» 10 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, отражая в среднем 93,4% бросков при коэффициенте надёжности 1,83. В этом сезоне Александр также дебютировал в сборной России.

Начинал сезон российский голкипер в «Витязе». В подмосковном клубе 25-летний Самонов одержал шесть побед в семи матчах, пропуская 0,88 шайбы за игру и отражая 97,6% бросков. 18 октября 2019 года Самонов стал участником двойного обмена, в результате которого в Санкт-Петербург переправился также и нападающий Артём Швец-Роговой.