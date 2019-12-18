The Hockey News: Ковальчук был квадратным колышком, пытающимся вписаться в круглую дырку

Обозреватель издания The Hockey News Джаред Клинтон прокомментировал решение «Лос-Анджелес Кингз» расторгнуть контракт с российским нападающим Ильёй Ковальчуком.

«Когда с Ковальчуком заключали трёхлетний контракт, идея была в том, что он станет оружием, которое сможет обеспечить то, что необходимо для возобновления успеха в Тинселтауне. Но это оказалось не так. Ковальчук был пресловутым квадратным колышком, пытающимся вписаться в круглую дырку. Первые признаки этого появились тогда, когда изменилась его роль в команде и он перестал проходить в состав. Падение игрового времени на льду в среднем за матч в этом сезоне — ещё один признак того, что он просто не подошёл этой команде.

В какой-то момент генеральному менеджеру «Кингз» Робу Блэйку и остальным сотрудникам «Лос-Анджелеса» пришлось смириться с реальной ситуацией. Расторжение контракта означает именно это. И это может быть хорошим знаком здесь для «королей». «Лос-Анджелес» наконец делает то, что будет лучше для будущего франшизы, осознавая, что ничего быстрого не будет», — полагает Клинтон.