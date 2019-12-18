Оружейный завод изготовил медали для Матча звёзд КХЛ—2020. Фото

Оружейный завод изготовил медали для участников ФОНБЕТ Матча звёзд КХЛ на «ФОНБЕТ Неделе звёзд хоккея—2020», сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги в «Твиттере». Златоустовский оружейный завод подготовил медали, выполненные из латуни марки ЛС63.



«Для нас заказ от Континентальной хоккейной лиги очень ценен. Такую работу мы выполняли впервые, было сложно, но вместе с тем и очень интересно. Отличный новый опыт, прежде всего это касается ручного нанесения чёрной эмали. На изготовление медалей ушло примерно два месяца. Думаю, у нас получилось выполнить все требования заказчика, касающиеся качества, и мы с нетерпением ждём января. Обязательно будем смотреть трансляции звёздной недели, чтобы увидеть свою продукцию.

Мастера испытывают большую гордость от того, что наши медали будут представлены на столь высоком уровне. До этого мы были не слишком погружены в хоккейную тематику, теперь же окунёмся в неё с головой», — цитирует технического директора завода Александра Коростелёва пресс-служба КХЛ.

Медали для Матча звёзд КХЛ Фото: Официальный сайт КХЛ

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