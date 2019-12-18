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Квартальнов: Галузин умеет играть как в центре, так и с краю. Он усилит «Ак Барс»

Квартальнов: Галузин умеет играть как в центре, так и с краю. Он усилит «Ак Барс»
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым», а также объяснил заключение контракта с нападающим Владимиром Галузиным.

«Посмотрели их вчерашний матч. У них будет небольшое преимущество – они уже сыграли матч, в тонусе: всё-таки большой перерыв был. Это будет дерби, но мы отталкиваемся от своего хоккея, от того, как мы будем играть. Последний матч с «Авангардом» сыграли не очень, проиграли. Вчера мы посмотрели и этот матч, и нашу с «Салаватом» прошлую игру в Уфе. Внесём коррективы, примем решение по составу и будем играть.

Галузин? Мы решили пригласить его, считаем, что он усилит нашу команду. Он умеет играть как в центре, так и с краю. Это опытный игрок – вот такие сильные стороны.

Усиление в дедлайн? Мы бы хотели кое-какую позицию улучшить. Опять же, работаем над этим, но не могу говорить, как всё будет. Мы все линии прорабатываем», — цитирует Квартальнова пресс-служба «Ак Барса».

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