Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Мн» — ХК «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Трактор» поднимет на арене стяги Карпова и Лазарева перед матчем с «Амуром»

«Трактор» поднимет на арене стяги Карпова и Лазарева перед матчем с «Амуром»
Хоккей / КХЛ 0

Завтра, 19 декабря, перед матчем с хабаровским «Амуром» в Челябинске состоится торжественная церемония подъёма двух стягов — Валерия Карпова и Павла Лазарева.

«Прославленные хоккеисты, воспитанники хоккейной школы «Трактор», они были кумирами всех мальчишек Челябинска. Их вклад в завоевание бронзовых медалей в 1993 и 1994 годах неоценим. Болельщики со стажем до сих пор помнят, как гремел дворец спорта «Юность», когда там скандировали имена Валерия Карпова и Павла Лазарева. Тогда же они выступали на международном уровне, представляя Россию и Челябинск на матчах сборной. К сожалению, оба легендарных хоккеиста ушли из жизни очень рано. Память о них навсегда в наших сердцах», — указано на официальном сайте клуба.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019