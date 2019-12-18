«Трактор» поднимет на арене стяги Карпова и Лазарева перед матчем с «Амуром»

Завтра, 19 декабря, перед матчем с хабаровским «Амуром» в Челябинске состоится торжественная церемония подъёма двух стягов — Валерия Карпова и Павла Лазарева.



«Прославленные хоккеисты, воспитанники хоккейной школы «Трактор», они были кумирами всех мальчишек Челябинска. Их вклад в завоевание бронзовых медалей в 1993 и 1994 годах неоценим. Болельщики со стажем до сих пор помнят, как гремел дворец спорта «Юность», когда там скандировали имена Валерия Карпова и Павла Лазарева. Тогда же они выступали на международном уровне, представляя Россию и Челябинск на матчах сборной. К сожалению, оба легендарных хоккеиста ушли из жизни очень рано. Память о них навсегда в наших сердцах», — указано на официальном сайте клуба.