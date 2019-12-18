Ткачёв: «Ак Барсу» нужно не проспать первый период в «зелёном дерби»

Нападающий казанского «Ак Барса» Владимир Ткачёв поделился ожиданиями от матча с уфимским «Салаватом Юлаевым», который состоится завтра, 19 декабря.



«Как прошла пауза на матчи сборных? Хорошо. Здорово поработали, неплохо, в целом, провели турнир. Проиграли первый период – проиграли турнир. В целом, всё хорошо.



Я начинал во Дворце спорта, где завтра будем играть? Мы играли здесь лет в 14, но на маленьком льду. Надеюсь, будет аншлаг и очень интересный матч – ждём болельщиков на трибунах.



»Салават" уже сыграл после перерыва? Преимуществом, может, это не будет, но «Салават» после паузы уже почувствовал игровой ритм. Надо будет, наверное, не проспать первый период, сразу включиться в игру без раскачки. Сразу с корабля на бал", — цитирует Ткачёва официальный сайт «Ак Барса».