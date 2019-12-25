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Календарь игр Молодёжного чемпионата мира по хоккею—2020

Календарь игр Молодёжного чемпионата мира по хоккею—2020
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Завтра, 26 декабря, стартует Молодёжный чемпионат мира по хоккею 2020 года.

26 декабря

17:00 (мск). Швейцария U20 – Казахстан U20
17:00. Чехия U20 – Россия U20
21:00. Швеция U20 – Финляндия U20
21:00. Канада U20 – США U20

27 декабря

17:00. Словакия U20 – Казахстан U20
21:00. Германия U20 – США U20

28 декабря

17:00. Финляндия U20 – Словакия U20
17:00. Чехия U20 – Германия U20
21:00. Швейцария U20 – Швеция U20
21:00. Россия U20 – Канада U20

29 декабря

17:00. Казахстан U20 – Финляндия U20
21:00. США U20 – Россия U20

30 декабря

17:00. Казахстан U20 – Швеция U20
17:00. Германия U20 – Канада U20
21:00. Словакия U20 – Швейцария U20
21:00. США U20 – Чехия U20

31 декабря

17:00. Швеция U20 – Словакия U20
17:00. Россия U20 – Германия U20
21:00. Финляндия U20 – Швейцария U20
21:00. Канада U20 – Чехия U20.

Календарь молодёжного чемпионата мира по хоккею-2020

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