Календарь игр Молодёжного чемпионата мира по хоккею—2020

Завтра, 26 декабря, стартует Молодёжный чемпионат мира по хоккею 2020 года.
26 декабря
17:00 (мск). Швейцария U20 – Казахстан U20
17:00. Чехия U20 – Россия U20
21:00. Швеция U20 – Финляндия U20
21:00. Канада U20 – США U20
27 декабря
17:00. Словакия U20 – Казахстан U20
21:00. Германия U20 – США U20
28 декабря
17:00. Финляндия U20 – Словакия U20
17:00. Чехия U20 – Германия U20
21:00. Швейцария U20 – Швеция U20
21:00. Россия U20 – Канада U20
29 декабря
17:00. Казахстан U20 – Финляндия U20
21:00. США U20 – Россия U20
30 декабря
17:00. Казахстан U20 – Швеция U20
17:00. Германия U20 – Канада U20
21:00. Словакия U20 – Швейцария U20
21:00. США U20 – Чехия U20
31 декабря
17:00. Швеция U20 – Словакия U20
17:00. Россия U20 – Германия U20
21:00. Финляндия U20 – Швейцария U20
21:00. Канада U20 – Чехия U20.
Календарь молодёжного чемпионата мира по хоккею-2020
- 25 декабря 2019
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