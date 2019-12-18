Дон Черри — о голе Свечникова: в моё время не потерпели бы такого дерьма
Известный североамериканский хоккейный аналитик и телеведущий Дон Черри прокомментировал заброшенную шайбу форварда «Каролины Харрикейнз» Андрея Свечникова в матче с «Виннипег Джетс» (6:3). Российский нападающий поразил ворота в лакросс-стиле, забив подобный гол уже второй раз в сезоне. Свечников — единственный игрок в истории североамериканской лиги, кому дважды в сезоне удалось забросить подобным образом.
«Это не так уж и впечатляет. Как там зовут этого ребёнка, Стретчнекофф? В моё время Максорли и Семенко (известные тафгаи. — Прим. «Чемпионата») не потерпели бы такого дерьма», — приводит слова Черри в своём «твиттере» журналист Алекс Окихарью.
Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» «Каролины Харрикейнз».
«Это его оружие, а не одноразовое зрелище». Реакция Америки на супергол Свечникова
«Если захотите написать картину «Лучший лакросс-гол в НХЛ», то у вас два варианта. Первый — Андрей Свечников и второй — Андрей Свечников».
- 18 декабря 2019
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