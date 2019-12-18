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Дон Черри — о голе Свечникова: в моё время не потерпели бы такого дерьма

Дон Черри — о голе Свечникова: в моё время не потерпели бы такого дерьма
Хоккей / НХЛ 0

Известный североамериканский хоккейный аналитик и телеведущий Дон Черри прокомментировал заброшенную шайбу форварда «Каролины Харрикейнз» Андрея Свечникова в матче с «Виннипег Джетс» (6:3). Российский нападающий поразил ворота в лакросс-стиле, забив подобный гол уже второй раз в сезоне. Свечников — единственный игрок в истории североамериканской лиги, кому дважды в сезоне удалось забросить подобным образом.

«Это не так уж и впечатляет. Как там зовут этого ребёнка, Стретчнекофф? В моё время Максорли и Семенко (известные тафгаи. — Прим. «Чемпионата») не потерпели бы такого дерьма», — приводит слова Черри в своём «твиттере» журналист Алекс Окихарью.

Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» «Каролины Харрикейнз».

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«Если захотите написать картину «Лучший лакросс-гол в НХЛ», то у вас два варианта. Первый — Андрей Свечников и второй — Андрей Свечников».
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