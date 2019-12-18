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Светлов: «Адмирал» получил хороший урок, противник чётко реализовал шансы

Светлов: «Адмирал» получил хороший урок, противник чётко реализовал шансы
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Адмирала» из Владивостока Сергей Светлов поделился впечатлениями от проигранного гостевого матча с китайским «Куньлунь Ред Стар» (3:6).

«Мы пропустили много голов, считаю, что сегодня на это повлияло большинство-меньшинство, которое мы не очень удачно сыграли. Это главный момент. Всю игру уступали в счёте, шли в атаку, хотели сравнять, выровнять игру, но делали ошибки, а противник очень грамотно и чётко реализовывал свои шансы. Считаю, что это хороший урок нам для дальнейшего, мы в каждом матче стараемся чему-то научиться. Сейчас у нас будет домашняя серия, поговорили с ребятами в раздевалке, все всё понимают, готовимся и дальше будем играть», — цитирует Светлова официальный сайт «Адмирала».

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