Светлов: «Адмирал» получил хороший урок, противник чётко реализовал шансы

Главный тренер «Адмирала» из Владивостока Сергей Светлов поделился впечатлениями от проигранного гостевого матча с китайским «Куньлунь Ред Стар» (3:6).



«Мы пропустили много голов, считаю, что сегодня на это повлияло большинство-меньшинство, которое мы не очень удачно сыграли. Это главный момент. Всю игру уступали в счёте, шли в атаку, хотели сравнять, выровнять игру, но делали ошибки, а противник очень грамотно и чётко реализовывал свои шансы. Считаю, что это хороший урок нам для дальнейшего, мы в каждом матче стараемся чему-то научиться. Сейчас у нас будет домашняя серия, поговорили с ребятами в раздевалке, все всё понимают, готовимся и дальше будем играть», — цитирует Светлова официальный сайт «Адмирала».

«Куньлунь» второй раз за два дня победил «Адмирал»