Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Мн» — ХК «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Фрейзер: как здорово, что «Куньлунь» научился много забивать

Фрейзер: как здорово, что «Куньлунь» научился много забивать
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер китайского «Куньлунь Ред Стар» Курт Фрейзер поделился впечатлениями от выигранного домашнего матча с «Адмиралом» из Владивостока (6:3). Вчера, 17 декабря, «Куньлунь» победил «Адмирал» со счётом 4:0.

«Как здорово, что мы научились много забивать, вчера четыре, сегодня — шесть. В начале сезона у нас были проблемы с голами, и мы полагались на ограниченную группу игроков от которых ждали результата, а сейчас у нас способны забивать практически все, и это большой-большой плюс нашей команде. Много было положительного сегодня, спецбригады сыграли здорово, опять забили в меньшинстве, в большинстве хорошо сыграли, ну и отмечу Люка Локхарта, который выполняет большой объем работы», — приводит слова специалиста официальный сайт «Адмирала».

«Куньлунь» второй раз за два дня победил «Адмирал»
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019