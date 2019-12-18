Фрейзер: как здорово, что «Куньлунь» научился много забивать

Главный тренер китайского «Куньлунь Ред Стар» Курт Фрейзер поделился впечатлениями от выигранного домашнего матча с «Адмиралом» из Владивостока (6:3). Вчера, 17 декабря, «Куньлунь» победил «Адмирал» со счётом 4:0.
«Как здорово, что мы научились много забивать, вчера четыре, сегодня — шесть. В начале сезона у нас были проблемы с голами, и мы полагались на ограниченную группу игроков от которых ждали результата, а сейчас у нас способны забивать практически все, и это большой-большой плюс нашей команде. Много было положительного сегодня, спецбригады сыграли здорово, опять забили в меньшинстве, в большинстве хорошо сыграли, ну и отмечу Люка Локхарта, который выполняет большой объем работы», — приводит слова специалиста официальный сайт «Адмирала».
- 18 декабря 2019
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