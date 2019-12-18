Три хоккеиста покинули тренировочный лагерь сборной США перед МЧМ-2020

Молодёжная сборная США сократила число участников тренировочного лагеря перед молодёжным чемпионатом мира 2020 года, информирует USA Hockey. Из сборной отчислены Райан Джонсон, Джон Груден и Роберт Мастросимон. Напомним, перед началом турнира команда должна будет отчислить ещё трёх игроков.
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Состав сборной США сейчас выглядит так:
Вратари: Спенсер Найт (колледж Бостона, NCAA), Исаяк Савий (университет Небраски, NCAA), Дастин Вульф («Эверетт», WHL).
Защитники: Тай Эмберсон, К’Андре Миллер (оба — университет Висконсина, NCAA), Джордан Харрис (Северовосточный университет, NCAA), Зак Джонс (университет Массачусетс-Амхёрст, NCAA), Кристиан Крайгер (университет Мичигана, NCAA), Алек Регула («Лондон», OHL), Маттиас Самуэльссон (университет западного Мичигана, NCAA), Спенсер Штястны (университет Нотр-Дам, NCAA), Кэм Йорк (университет Мичигана, NCAA).
Нападающие: Джон Бичер (университет Мичигана, NCAA), Бобби Бринк (университет Денвера, NCAA), Коул Кофилд, Алекс Тюркотт (оба — университет Висконсина, NCAA), Джек Друри (Гарвардский университет, NCAA), Паркер Форд (колледж Провиденса, NCAA), Кёртис Холл (Йельский университет, NCAA), Тревор Янике, Джейкоб Пивонка (оба — университет Нотр-Дам, NCAA), Артур Калиев («Гамильтон», OHL), Тревор Зеграс (университет Бостона, NCAA), Шейн Пинто (университет Северной Дакоты, NCAA), Ник Робертсон («Петерборо», OHL).
- 18 декабря 2019
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