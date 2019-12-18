«Торпедо» — «Барыс»: стали известны составы команд
Стали известны составы нижегородского «Торпедо» и казахстанского «Барыса» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча в Нижнем Новгороде состоится сегодня, 18 декабря, начало матча — в 19:00 мск.
«Торпедо»:
Тихомиров (Суханов);
Баранцев — Орлов, Рэтти — Шрёдер — Хауден;
Дженовей — Мишарин, Шенфельд — Ильин — Бочаров;
Аляев — Волченков, Ураков — Щехура — Веряев;
Зборовский, Смолин — Шахворостов — Гончарук.
«Барыс»:
Паскуале (Карлссон);
Охтамаа — Маклюков, Акользин — Бойд — Шевченко;
Метальников — Диц, Валк — Найт — Виделль;
Блэкер — Шалапов, Михайлис — Шестаков — Старченко;
Орехов, Петухов, Панюков — Сагадеев — Асетов.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20
- 18 декабря 2019
-
19:40
-
19:29
-
18:52
-
18:40
-
18:30
-
18:24
-
18:16
-
18:01
-
17:38
-
17:11
-
16:51
-
16:38
-
16:23
-
15:42
-
15:25
-
15:15
-
15:01
-
14:50
-
14:35
-
14:15
-
14:00
-
13:32
-
13:24
-
13:00
-
12:50
-
12:43
-
12:25
-
12:10
-
11:53
-
11:38
-
11:16
-
11:00
-
10:31
-
10:24
-
10:15
Партнерский контент