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«Торпедо» — «Барыс»: стали известны составы команд

«Торпедо» — «Барыс»: стали известны составы команд
Хоккей / КХЛ 0

Стали известны составы нижегородского «Торпедо» и казахстанского «Барыса» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча в Нижнем Новгороде состоится сегодня, 18 декабря, начало матча — в 19:00 мск.

«Торпедо»:

Тихомиров (Суханов);
Баранцев — Орлов, Рэтти — Шрёдер — Хауден;
Дженовей — Мишарин, Шенфельд — Ильин — Бочаров;
Аляев — Волченков, Ураков — Щехура — Веряев;
Зборовский, Смолин — Шахворостов — Гончарук.

«Барыс»:

Паскуале (Карлссон);
Охтамаа — Маклюков, Акользин — Бойд — Шевченко;
Метальников — Диц, Валк — Найт — Виделль;
Блэкер — Шалапов, Михайлис — Шестаков — Старченко;
Орехов, Петухов, Панюков — Сагадеев — Асетов.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

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