«Торпедо» — «Барыс»: стали известны составы команд

Стали известны составы нижегородского «Торпедо» и казахстанского «Барыса» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча в Нижнем Новгороде состоится сегодня, 18 декабря, начало матча — в 19:00 мск.



«Торпедо»:



Тихомиров (Суханов);

Баранцев — Орлов, Рэтти — Шрёдер — Хауден;

Дженовей — Мишарин, Шенфельд — Ильин — Бочаров;

Аляев — Волченков, Ураков — Щехура — Веряев;

Зборовский, Смолин — Шахворостов — Гончарук.



«Барыс»:



Паскуале (Карлссон);

Охтамаа — Маклюков, Акользин — Бойд — Шевченко;

Метальников — Диц, Валк — Найт — Виделль;

Блэкер — Шалапов, Михайлис — Шестаков — Старченко;

Орехов, Петухов, Панюков — Сагадеев — Асетов.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20