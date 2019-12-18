Отец Зайцева: бывшая жена Никиты врёт, мы всё покажем и расскажем
Игорь, отец защитника клуба «Оттава Сенаторз» Никиты Зайцева, пообещал представить новые доказательства недостойного поведения бывшей супруги сына Маргариты. Напомним, бывшие супруги сейчас спорят по поводу детей.
Напомним, ранее Маргарита опровергла обвинения в употреблении наркотиков и недостаточно внимательном отношении к детям.
«Она заявляет, но не подтверждает фактами, а у нас есть факты. Она врёт, и всё это мы покажем и расскажем», — рассказал Зайцев-старший.
Игорь Зайцев также опроверг слова Маргариты о том, что они бросали детей для поездок в Канаду.
«Это не соответствует действительности. Маргарита их бросала, когда уезжала в Лос-Анджелес», — приводит слова Зайцева сайт телеканала «360».
«У Никиты рога сквозь шлем начали пробиваться». Грязный скандал Зайцевых в шоу у Малахова
Новые подробности самого громкого хоккейного скандала.
- 18 декабря 2019
-
19:40
-
19:29
-
18:52
-
18:40
-
18:30
-
18:24
-
18:16
-
18:01
-
17:38
-
17:11
-
16:51
-
16:38
-
16:23
-
15:42
-
15:25
-
15:15
-
15:01
-
14:50
-
14:35
-
14:15
-
14:00
-
13:32
-
13:24
-
13:00
-
12:50
-
12:43
-
12:25
-
12:10
-
11:53
-
11:38
-
11:16
-
11:00
-
10:31
-
10:24
-
10:15
Партнерский контент