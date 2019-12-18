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Отец Зайцева: бывшая жена Никиты врёт, мы всё покажем и расскажем

Отец Зайцева: бывшая жена Никиты врёт, мы всё покажем и расскажем
Хоккей / НХЛ 0

Игорь, отец защитника клуба «Оттава Сенаторз» Никиты Зайцева, пообещал представить новые доказательства недостойного поведения бывшей супруги сына Маргариты. Напомним, бывшие супруги сейчас спорят по поводу детей.

Напомним, ранее Маргарита опровергла обвинения в употреблении наркотиков и недостаточно внимательном отношении к детям.

«Она заявляет, но не подтверждает фактами, а у нас есть факты. Она врёт, и всё это мы покажем и расскажем», — рассказал Зайцев-старший.

Игорь Зайцев также опроверг слова Маргариты о том, что они бросали детей для поездок в Канаду.

«Это не соответствует действительности. Маргарита их бросала, когда уезжала в Лос-Анджелес», — приводит слова Зайцева сайт телеканала «360».

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