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«Авангард» продлил контракт с Бобковым на два года

«Авангард» продлил контракт с Бобковым на два года
Хоккей / КХЛ 0

«Авангард» продлил контракт с вратарём Игорем Бобковым на два года. Об этом сообщил официальный сайт омского клуба.

Бобков выступает в составе омичей с 2018 года. За это время Бобков сыграл в составе «Авангарда» 99 матчей, в которых одержал 54 победы. В нынешнем сезоне на счету Бобкова 31 матч, в которых он одержал 17 побед, отражая 92,6% бросков.

«Игорь постоянно прогрессировал в нашей команде. В прошлом сезоне ему пришлось вступать в игру первым номером, и он достойно выдержал это испытание. В регулярном чемпионате, а затем и в плей-офф надёжная и стабильная игра Бобкова позволяла полевым игрокам чувствовать себя максимально уверенно на площадке, что сказалось на результате – «Авангард» впервые за долгое время вышел в финал Кубка Гагарина. Игорь работает над собой, улучшает навыки, набирает опыт, призывается в сборную России. Он сам очень хотел продолжать выступать в «Авангарде», так что мы рады объявить о продлении контракта с Бобковым», — заявил президент клуба Максим Сушинский.

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