Кормье: никогда не пытался забить в стиле Свечникова. Вы мои руки видели?

Нападающий «Ак Барса» Патрис Кормье после открытой тренировки команды рассказал, как провёл паузу на матчи сборных и подчеркнул, что ждёт захватывающей игры с «Салаватом Юлаевым».
«Немного отдохнули, перезарядили батарейки и готовы играть с новыми силами. Я успел съездить домой, в Канаду – побыл с семьёй, женой и дочкой.
«Зелёное дерби»? Не думаю, что этот матч будет отличаться от других игр с «Салаватом Юлаевым» или любой другой командой. В лиге любая команда может победить. Да, матч очень важный для турнирной таблицы, для болельщиков. Думаю, будет захватывающая игра – так бывает, когда играют такие хорошие команды.
Свечников забил ещё один гол в лакросс-стиле? Я никогда не пытался так забить, даже не знаю. Вы видели мои руки? Такие голы – это очень круто. На это нужен особый навык – чтобы так забить с игры, нужна практика. А этот парень такой молодой, уверенный, так забивает. Это очень хорошо для хоккея», — цитирует Кормье официальный сайт «Ак Барса».
- 18 декабря 2019
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