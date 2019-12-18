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Минское «Динамо» продлило серию поражений, уступив «Сочи»

Минское «Динамо» продлило серию поражений, уступив «Сочи»
Хоккей / КХЛ 0

Минское «Динамо» на домашней площадке проиграло хоккейному клубу «Сочи» со счётом 2:5 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Подопечные Крэйга Вудкрофта проиграли восьмой матч подряд, у «леопардов» три победы в пяти последних встречах.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

Минчане провалили первый период, пропустив три шайбы. Авторами точных бросков в составе «Сочи» стали нападающие Мальте Стрёмвалль и Дамир Рахимуллин, оформивший дубль. Во втором периоде «Динамо» забило два гола усилиями Артёма Демкова и Райана Спунера, у «леопардов» мяч на счету Артёма Томилина. На 51-й минуте «Сочи» упрочил преимущество, Стрёмвалль, оформив дубль, установил окончательный счёт.

КХЛ - регулярный чемпионат
18 декабря 2019, среда. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
2 : 5
ХК Сочи
Сочи
0:1 Рахимуллин (Климонтов, Коллинз) – 05:09' (5x5)   0:2 Рахимуллин (Коллинз) – 11:31' (5x5)   0:3 Стрёмвалль (Алтыбармакян) – 14:54' (5x5)   0:4 Томилин (Мосалёв, Архипов) – 28:03' (5x5)   1:4 Демков (Принс, Ерёменко) – 37:03' (5x4)   2:4 Спунер (Дадонов, Пулккинен) – 38:10' (5x5)   2:5 Стрёмвалль – 50:19' (5x5)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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