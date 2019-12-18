Минское «Динамо» продлило серию поражений, уступив «Сочи»

Минское «Динамо» на домашней площадке проиграло хоккейному клубу «Сочи» со счётом 2:5 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Подопечные Крэйга Вудкрофта проиграли восьмой матч подряд, у «леопардов» три победы в пяти последних встречах.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20
Минчане провалили первый период, пропустив три шайбы. Авторами точных бросков в составе «Сочи» стали нападающие Мальте Стрёмвалль и Дамир Рахимуллин, оформивший дубль. Во втором периоде «Динамо» забило два гола усилиями Артёма Демкова и Райана Спунера, у «леопардов» мяч на счету Артёма Томилина. На 51-й минуте «Сочи» упрочил преимущество, Стрёмвалль, оформив дубль, установил окончательный счёт.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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