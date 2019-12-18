Маккензи: ни один клуб НХЛ не заинтересован в подписании Ковальчука

Североамериканский инсайдер Боб Маккензи поделился мнением о ситуации с форвардом Ильёй Ковальчуком, который ищет новую команду в НХЛ. Ранее несколько журналистов сообщали о желании «Бостон Брюинз» подписать россиянина.



«Похоже, «Бостон» не заинтересован в Ковальчуке. «Питтсбург» и «Калгари» также не связаны с ним, ни один клуб НХЛ не заинтересован в подписании Ковальчука», — написал Маккензи в «Твиттере».



Напомним, 17 декабря Ковальчук прошёл драфт отказов клуба «Лос-Анджелес Кингз» и официально стал свободным агентом. В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 36-летний форвард в 16 матчах набрал 9 (3+6) очков при показателе полезности "-10" и 12 минутах штрафного времени. Ковальчук проводил на площадке около 15 с половиной минут за матч.