Александр Овечкин покатал сына на спине, вызвав внимание НХЛ

Национальная хоккейная лига в «Твиттере» опубликовала забавное видео с капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным. Российский нападающий на видео играет вместе с маленьким сыном, Сергеем.

Посмотреть видео можно в «твиттере» NHL.



34-летний Александр Овечкин — обладатель большого количества индивидуальных наград, среди которых — «Колдер Трофи» (приз лучшему новичку), «Морис Ришар Трофи» (приз лучшему снайперу), «Тед Линдсей Эворд» (приз выдающемуся хоккеисту по итогам голосования игроков), «Харт Трофи» (приз самому ценному игроку), «Арт Росс Трофи» (приз лучшему бомбардиру сезона). В январе 2017 года Александр Овечкин был включён в почётный список 100 величайших хоккеистов за всю историю НХЛ.