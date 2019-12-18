Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Александр Овечкин покатал сына на спине, вызвав внимание НХЛ

Александр Овечкин покатал сына на спине, вызвав внимание НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Национальная хоккейная лига в «Твиттере» опубликовала забавное видео с капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным. Российский нападающий на видео играет вместе с маленьким сыном, Сергеем.

Посмотреть видео можно в «твиттере» NHL.

34-летний Александр Овечкин — обладатель большого количества индивидуальных наград, среди которых — «Колдер Трофи» (приз лучшему новичку), «Морис Ришар Трофи» (приз лучшему снайперу), «Тед Линдсей Эворд» (приз выдающемуся хоккеисту по итогам голосования игроков), «Харт Трофи» (приз самому ценному игроку), «Арт Росс Трофи» (приз лучшему бомбардиру сезона). В январе 2017 года Александр Овечкин был включён в почётный список 100 величайших хоккеистов за всю историю НХЛ.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019