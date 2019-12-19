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Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20

Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20
Хоккей / КХЛ 0

18 декабря в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги было сыграно три матча.

Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/20

Китайский «Куньлунь Ред Стар» на домашней площадке победил «Адмирал» из Владивостока со счётом 6:3. Встреча клубов была второй подряд за два дня, в первой игре «Куньлунь» взял верх со счётом 4:0.

КХЛ - регулярный чемпионат
18 декабря 2019, среда. 14:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
6 : 3
Адмирал
Владивосток
1:0 Ип (Челиос, Миллер) – 10:01' (5x5)   1:1 Петров (Бутузов, Угольников) – 13:06' (5x5)   2:1 Верек (Мёрфи, Дефацио) – 18:06' (5x4)   2:2 Лалонд (Юнг, Вихарев) – 22:11' (5x4)   3:2 Мёрфи (Ип, Верек) – 24:59' (5x4)   4:2 Вонг (Фу, Локхарт) – 35:37' (5x5)   4:3 Вихарев (Альмквист, Лалонд) – 37:23' (5x5)   5:3 Локхарт (Фу) – 44:22' (5x5)   6:3 Локхарт (Смит-Пелли) – 48:38' (4x5)

Нижегородское «Торпедо» потерпело поражение от казахстанского «Барыса» со счётом 0:4. Подопечные Дэвида Немировски проиграли пятый матч подряд.

КХЛ - регулярный чемпионат
18 декабря 2019, среда. 19:00 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
0 : 4
Барыс
Нур-Султан
0:1 Найт (Метальников, Диц) – 21:05' (5x5)   0:2 Петухов (Сагадеев) – 45:59' (5x5)   0:3 Шевченко (Бойд, Охтамаа) – 47:22' (5x5)   0:4 Найт (Виделль) – 55:02' (4x4)

Минское «Динамо» проиграло хоккейному клубу «Сочи» со счётом 2:5. Поражение стало для минчан восьмым кряду.

КХЛ - регулярный чемпионат
18 декабря 2019, среда. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
2 : 5
ХК Сочи
Сочи
0:1 Рахимуллин (Климонтов, Коллинз) – 05:09' (5x5)   0:2 Рахимуллин (Коллинз) – 11:31' (5x5)   0:3 Стрёмвалль (Алтыбармакян) – 14:54' (5x5)   0:4 Томилин (Мосалёв, Архипов) – 28:03' (5x5)   1:4 Демков (Принс, Ерёменко) – 37:03' (5x4)   2:4 Спунер (Дадонов, Пулккинен) – 38:10' (5x5)   2:5 Стрёмвалль – 50:19' (5x5)

Напомним, действующим обладателем Кубка Гагарина является московский ЦСКА. В финале подопечные Игоря Никитина победили «Авангард» (4-0).

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