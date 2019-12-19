Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20

18 декабря в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги было сыграно три матча.
Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/20
Китайский «Куньлунь Ред Стар» на домашней площадке победил «Адмирал» из Владивостока со счётом 6:3. Встреча клубов была второй подряд за два дня, в первой игре «Куньлунь» взял верх со счётом 4:0.
Нижегородское «Торпедо» потерпело поражение от казахстанского «Барыса» со счётом 0:4. Подопечные Дэвида Немировски проиграли пятый матч подряд.
Минское «Динамо» проиграло хоккейному клубу «Сочи» со счётом 2:5. Поражение стало для минчан восьмым кряду.
Напомним, действующим обладателем Кубка Гагарина является московский ЦСКА. В финале подопечные Игоря Никитина победили «Авангард» (4-0).
- 19 декабря 2019
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