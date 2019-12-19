Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20

18 декабря в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги было сыграно три матча.



Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/20



Китайский «Куньлунь Ред Стар» на домашней площадке победил «Адмирал» из Владивостока со счётом 6:3. Встреча клубов была второй подряд за два дня, в первой игре «Куньлунь» взял верх со счётом 4:0.

Нижегородское «Торпедо» потерпело поражение от казахстанского «Барыса» со счётом 0:4. Подопечные Дэвида Немировски проиграли пятый матч подряд.

Минское «Динамо» проиграло хоккейному клубу «Сочи» со счётом 2:5. Поражение стало для минчан восьмым кряду.

Напомним, действующим обладателем Кубка Гагарина является московский ЦСКА. В финале подопечные Игоря Никитина победили «Авангард» (4-0).